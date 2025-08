Alerta Invisível: falta de vitamina D afeta silenciosamente a população de todas as idades

Estudos indicam um quadro generalizado de carência de vitamina D no Brasil. Especialistas apontam causas, sintomas e os riscos de longo prazo.

Alegrete – Um inimigo invisível tem preocupado profissionais da saúde: a deficiência de vitamina D. Presentes em crianças, adultos e idosos, os baixos níveis da vitamina no organismo estão se tornando uma realidade alarmante no Brasil e no mundo. Especialistas estimam que mais de 60% da população brasileira apresenta algum grau de deficiência ou insuficiência dessa vitamina tão essencial ao corpo humano.

Mas por que isso está acontecendo agora, em pleno país tropical e com abundância de sol, principal fonte de vitamina D?

O paradoxo do sol: o que está por trás dessa carência?

Apesar do Brasil ter sol em quase todas as regiões durante boa parte do ano, mudanças no estilo de vida ajudam a explicar a carência. A vida moderna, marcada por longas horas em ambientes fechados, uso excessivo de protetor solar, medo do câncer de pele e rotinas cada vez mais urbanas e tecnológicas, reduz o tempo de exposição solar necessário para ativar a produção natural da vitamina D.

“Nosso corpo produz vitamina D quando a pele é exposta à radiação UVB, mas estamos cada vez mais distantes do sol. Isso tem impacto direto na saúde de crianças, adultos e, principalmente, idosos”, explica a endocrinologista Dra. Carla Mendes.

Quais são os sintomas da deficiência?

A deficiência de vitamina D pode ser silenciosa no início, mas com o tempo, os sinais aparecem. Os sintomas mais comuns incluem:

Cansaço frequente e fadiga sem explicação

Dores musculares e fraqueza

Dor nos ossos ou nas articulações

Baixa imunidade (gripes e infecções recorrentes)

Alterações de humor, como tristeza e irritabilidade

Problemas no sono

Em crianças, pode comprometer o crescimento e causar raquitismo. Em idosos, aumenta o risco de osteoporose e quedas.

Como fazer a reposição: sol, comida ou remédio?

A principal forma natural de obter vitamina D é por meio da exposição ao sol. De 15 a 30 minutos diários, com braços e pernas expostos ao sol, preferencialmente entre 10h e 15h, sem protetor solar, já podem ser suficientes para a produção adequada da vitamina. No entanto, é necessário equilíbrio, já que a exposição prolongada ao sol também oferece riscos.

Além do sol, a vitamina D pode ser obtida em menor escala pela alimentação. Alimentos como:

Peixes gordurosos (salmão, sardinha, atum)

Gema de ovo

Fígado bovino

Leite e derivados fortificados

Cogumelos

Para pessoas com deficiência acentuada ou em grupos de risco (idosos, gestantes, pessoas com pele mais escura ou obesidade), a reposição medicamentosa é frequentemente necessária, sempre com orientação médica. Existem suplementos em gotas, cápsulas ou comprimidos.

O que acontece se não for tratada?

A deficiência de vitamina D, quando prolongada, pode causar sérios danos à saúde, como:

Osteoporose e fraturas ósseas

Enfraquecimento muscular e quedas em idosos

Raquitismo infantil

Comprometimento do sistema imunológico

Maior predisposição a doenças autoimunes e até certos tipos de câncer

Transtornos de humor, como depressão

Diagnóstico e prevenção

A única forma de saber os níveis de vitamina D é por exame de sangue (25-OH-vitamina D). A dosagem ideal varia de acordo com a faixa etária e o estado de saúde, mas, em geral, níveis abaixo de 20 ng/mL já são considerados baixos.

A orientação de médicos é clara: prevenir é mais eficaz do que tratar. A exposição consciente ao sol, alimentação equilibrada e acompanhamento médico regular podem evitar que essa deficiência silenciosa se transforme em um problema crônico.

Vitamina D é saúde. Cuide da sua.

Com informações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e do Ministério da Saúde.