Alerta: trânsito interrompido na entrada das Três Nascentes, interior de Alegrete, devido às chuvas

A estrada que liga o Polo do Jacaquá à Cascata, passando pelo corredor do Três Nascente em direção à BR-290, está intransitável devido ao efeito das chuvaradas que atingem a região.

Segundo o morador, que reside na região das Areias, já foram registrados 340 mm de chuva no local, e a precipitação continua. A secretária de Agricultura, Gabriela Weiler, destacou que uma equipe já esteve no local e que, na manhã desta quinta-feira (29), os trabalhos serão iniciados.

Em Alegrete, o acumulado ultrapassou os 200 mm, elevando significativamente o nível do Rio Ibirapuitã, que atingiu a marca de 11,38 metros acima do normal, nesta tarde às 16h30.

A cheia do rio resultou na retirada de mais de 400 pessoas de suas residências, entre desalojados e desabrigados, até o momento. As famílias foram encaminhadas para abrigos temporários organizados no Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Sede da Escola Pôr do Sol e também para casas de familiares.

Entre as ações realizadas pela Defesa Civil de Alegrete e demais órgãos municipais estão o monitoramento contínuo do nível do rio, a retirada de moradores em áreas de risco e a recepção nos pontos de acolhimento.

A Defesa Civil reforça o pedido à população para que evite deslocamentos desnecessários pelas estradas do interior e divulga os números de contato para informações e emergências:

(55) 3120-1065

(55) 99158-9544

(55) 99956-6385