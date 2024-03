Alex Silva – Lelé é vice-campeão do Rodeio Crioulo de Alegrete

No decorrer do último fim de semana, um dos eventos que se integrou à programação do 2º Festival da Linguiça Campeira foi o Rodeio Crioulo.

No sábado(23), a arena viu uma exibição emocionante de gineteada, uma prova de resistência e domínio do cavalo, que mais uma vez consagrou Alex Silva – Lelé, como o grande vencedor na categoria puro pelo. Este talentoso ginete alegretense conquistou o primeiro lugar, consolidando sua reputação como um dos melhores na modalidade. Não é a primeira vez que Lelé alcança tal feito; no ano anterior, ele também subiu ao pódio como campeão, demonstrando sua consistência e habilidade notáveis. Desta forma, Lelé é vice-campeão do Rodeio.

Ao lado de Lelé, outros competidores também se destacaram: Jhonatan Teixeira, de Quarai, garantiu o segundo lugar, enquanto Luiz Fernando Silveira, de São Gabriel, conquistou o terceiro lugar. Esta competição não apenas demonstrou o talento individual dos gineteadores, mas também destacou a diversidade regional representada pelos participantes.

No domingo(24), a ação continuou com a modalidade de gurupa Sureña, uma prova que desafia os competidores a manterem-se firmes enquanto o cavalo realiza movimentos vigorosos. Mais uma vez, Jhonatan Teixeira mostrou sua destreza, conquistando o primeiro lugar, seguido por Alisson Oliveira, de Uruguaiana, em segundo lugar, e Rafael Goulart, também de Uruguaiana, em terceiro. A competição foi acirrada, com cada participante demonstrando uma impressionante conexão com seus cavalos.

Jhonatan Teixeira

Os narradores Bruno de Souza e Victorio Vicentini trouxeram energia e emoção para o evento, guiando o público por meio das provas com comentários perspicazes e entusiasmo contagiante.

Além do prestígio de conquistar o título, os competidores também foram recompensados financeiramente. O prêmio de 4 mil reais foi destinado ao primeiro colocado, enquanto o segundo lugar recebeu 2 mil reais e o terceiro lugar, 1 mil reais.