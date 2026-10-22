Alimentação pesa no bolso de 59% dos brasileiros, aponta pesquisa da Serasa

Levantamento mostra que as últimas semanas do mês são as mais difíceis para equilibrar as contas; mesmo com planejamento financeiro, consumidores recorrem a cortes de gastos e à renda extra para fechar o orçamento.

Fazer o dinheiro durar até o fim do mês continua sendo um desafio para muitos brasileiros. As despesas com alimentação e supermercado são as que mais pesam no orçamento, citadas por 59% dos consumidores, segundo pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box.

Na sequência, aparecem os gastos com moradia, aluguel ou financiamento, mencionados por 40% dos entrevistados, e as contas da casa, como água, energia e outras despesas domésticas, citadas por 32%.

O levantamento também revela que o aperto financeiro se intensifica na reta final do mês. Para 41% dos participantes, a terceira e a quarta semanas são os períodos mais difíceis para manter as contas em dia. Outros 13% afirmam enfrentar dificuldades financeiras durante todo o mês.

Os dados mostram ainda que 28% dos entrevistados precisam cortar ou ajustar despesas, adiar pagamentos ou lidar com contas que não conseguem quitar dentro do próprio mês.

Alimentação compromete boa parte da renda

O peso das despesas essenciais reduz o dinheiro disponível para outros compromissos e pode dificultar a organização financeira das famílias. Quando boa parte da renda é destinada à compra de alimentos, à moradia e às contas domésticas, sobra menos espaço para imprevistos e gastos eventuais.

Segundo Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa, manter as contas equilibradas exige atenção tanto aos valores das despesas quanto às datas de vencimento.

“Fazer o dinheiro durar até o fim do mês exige olhar tanto para o valor das despesas quanto para as datas em que precisam ser pagas”, explica.

A especialista ressalta, porém, que a dificuldade não está apenas na organização do orçamento. Quando os gastos essenciais consomem uma parcela significativa da renda, as possibilidades de redução das despesas ficam mais limitadas.

Brasileiros cortam gastos e procuram renda extra

Quando percebem que o dinheiro pode não ser suficiente até o fim do mês, os consumidores adotam diferentes estratégias para evitar que as contas se acumulem.

De acordo com a pesquisa, 29% reduzem os gastos não essenciais, enquanto 22% buscam uma renda extra para complementar o orçamento.

Outra alternativa utilizada é o cartão de crédito. Nos últimos 12 meses, 28% dos entrevistados recorreram a esse recurso para cobrir despesas em momentos de falta de dinheiro.

O uso do cartão, entretanto, também aparece entre as dificuldades de pagamento. A fatura foi o compromisso financeiro mais citado entre aqueles que deixaram de ser pagos por falta de recursos, mencionada por 25% dos participantes.

Aline Vieira alerta que o limite do cartão não deve ser confundido com dinheiro disponível.

Antes de utilizar o crédito para cobrir uma despesa, a recomendação é verificar se haverá recursos para pagar a fatura e considerar as parcelas que já comprometem a renda dos meses seguintes. Sem esse cuidado, uma solução imediata pode aumentar a pressão financeira no futuro.

Planejamento financeiro é hábito para 75% dos entrevistados

Apesar das dificuldades, o planejamento dos gastos faz parte da rotina de grande parte dos consumidores. Segundo o levantamento, 75% afirmam planejar frequentemente as despesas antes do início do mês.

Entre as ferramentas utilizadas para organizar as finanças, 46% recorrem a cadernos e anotações, enquanto 21% utilizam planilhas.

Os números indicam que planejar é uma prática comum, mas não garante, por si só, que todas as despesas possam ser pagas. Imprevistos, compromissos financeiros já assumidos e o peso dos gastos essenciais podem comprometer o orçamento mesmo quando existe organização.

Além disso, 36% dos entrevistados afirmaram ter deixado de sair de casa para economizar. Outros 21% realizaram trabalhos extras ou atividades informais, os chamados “bicos”, que normalmente não fariam.

Acompanhamento das contas pode ajudar a evitar atrasos

O controle financeiro não precisa se limitar ao início do mês. Acompanhar os gastos ao longo das semanas permite identificar despesas que podem ser ajustadas e verificar quanto da renda ainda está disponível para os próximos compromissos.

A orientação da especialista é registrar as movimentações financeiras, conferir o saldo disponível e revisar as contas com vencimento previsto. O controle pode ser feito em um caderno, em uma planilha ou por meio de um aplicativo.

A recomendação é observar especialmente os períodos em que as despesas costumam se concentrar. Como a terceira e a quarta semanas são apontadas por 41% dos entrevistados como as mais difíceis, antecipar os compromissos e acompanhar o orçamento durante o mês pode ajudar a reduzir o risco de atrasos.

O levantamento reforça que o equilíbrio financeiro depende de planejamento e acompanhamento, mas também é influenciado pela relação entre a renda disponível e o custo das despesas essenciais.

A pesquisa foi realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro de 2026. O levantamento ouviu 1.008 pessoas por meio de entrevistas on-line em todo o território nacional.