Alimentos que ajudam a reduzir a irritabilidade e as dores do período pré-menstrual

Esses são os sintomas clássicos que grande parte das mulheres costuma ter na TPM. Segundo estudiosos da alimentação humana, o tipo de alimento que é ingerido influencia no grau de intensidade da síndrome, podendo aumentar ou diminuir os sintomas.

A nutricionista clínica Jordana Colombo, de Goiânia (GO), salienta que alimentos que contêm cafeína aumentam a frequência cardíaca, o que causa agitação e irritabilidade no período pré-menstrual. Além disso, Jordana explica que alimentos que possuem grande quantidade de sal e conservantes em sua composição, como presunto, salsicha e peito de peru, não são indicados durante a TPM por ajudarem na retenção de líquido no período em questão.

Já a nutricionista clínica e esportiva funcional, Karin Honorato, reitera que alimentos estimulantes, como refrigerantes à base de cola e cacau, dão gás para o sistema nervoso, que, de certa forma, está desequilibrado no período que antecede a menstruação. Ademais, Karin destaca que alimentos refinados, tais quais farinha e arroz branco, são combustíveis para a compulsão por doces, aumentando a insulina no sangue, quando ingeridos. Por outro lado, a nutricionista declara que alimentos integrais auxiliam na diminuição da ansiedade, da irritabilidade e do nervosismo.

O desejo de comer doces, de acordo com a nutricionista Jordana, costuma aumentar durante a TPM. Mas eles não são indicados pelos profissionais, em razão de possuir grande quantidade de açúcares na composição, o que contribui para o aumento do processo inflamatório do período. Sobre o açúcar, Karin segue a mesma linha de pensamento, ponderando que ele elimina do corpo minerais importantes que ajudam a controlar a vontade de comer doce, como o cromo, e aqueles que ajudam a relaxar, como o magnésio e o cálcio.

Mas, afinal, o que comer no período pré-menstrual? Para ajudar a ter mais tranquilidade nesse período, a recomendação é comer banana, geléia real e alimentos integrais, os quais são ricos em vitamina B6 e triptofano. Já para diminuir a dor nos seios – partes do corpo que normalmente ficam inchadas antes e durante o período menstrual – as nutricionistas indicam semente de girassol, que é rica em vitamina E. Por fim, as profissionais sugerem acrescentar canela na dieta, a fim de reduzir a vontade de comer doces.

Fontes: UOL e Gineco

João Baptista Favero Marques