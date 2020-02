Aline Munekata brilha em mais um concurso estadual de beleza

Aline Munekata Gonçalves, de Alegrete, foi escolhida a Musa Fotogenia no concurso realizado em Candelária, neste final de semana. Ela estará representando o Município e o Rio Grande do Sul ainda este ano, no Miss Brasil Belezas do Brasil.

A 34ª edição do concurso Musa do Sol contou com a participação de 30 candidatas. O evento movimentou a cidade de Candelária.

Neste ano, o título de Musa do Sol foi conquistado por Larissa Bertoldi, de Novo Hamburgo. Larissa da Costa Quadros, de Viamão, conquistou o título de Musa Popularidade 2020. A alegretense Aline Munekata Gonçalves, de 25 anos, foi escolhida a Musa Fotogenia. Também foram agraciadas no concurso, Bianca Selau Leffa, de Torres, e Emanuelle Fernandes Refosco, de Itaara, como princesas.

A vencedora ganhou R$ 3 mil e indicação para o concurso Belezas do Brasil, que será realizado em São Paulo no mês de junho. Já as princesas recebem R$ 1 mil cada, enquanto a musa fotogenia e a musa popularidade – escolhida por votação na internet – são agraciadas com R$ 500,00. Todas as vencedoras também terão books fotográficos e brindes.

Um pouco mais sobre Aline:

Aline Munekata Gonçalves, tem conquistado importantes título de beleza, com múltiplas participações em concursos do gênero, tais como os de Miss Alegrete Juvenil, Rainha da OAB 2011, Rainha dos 180 anos de Alegrete, Rainha do Arroz de Alegrete 2011, Rainha da 22º Abertura Oficial de Alegrete 2012, Miss RS Latina 2012, Garota Verão Alegrete 2012, Miss Alegrete 2013,.Glamour Girl 2012, A Mais Bela Gaúcha 2014, Senhorita Caixeiral Alegrete 2015, Senhorita Caixeiral RS 2015,Rainha Balneário Schneider 2017 e Beleza passarelas RS 2017/2018, entre outros.