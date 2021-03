Alteração na preferencial entre os cruzamentos das ruas Marquês de Alegrete e General Sampaio

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa aos motoristas e a comunidade em geral que a via preferencial, entre o cruzamentos das ruas Marquês de Alegrete e General Sampaio, será alterada a partir do próximo domingo, dia 21 de março. A preferencial será a rua Marquês do Alegrete, desta forma, os condutores da rua General Sampaio precisam ficar atentos para a parada obrigatória.

O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, explica que a alteração atende a uma demanda antiga do Corporação dos bombeiros, que utiliza a rua Marquês de Alegrete para o deslocamento ao atendimento de ocorrências, “atendemos essa demanda, pois entendemos que cada segundos que se ganha no deslocamento do veículo dos bombeiros pode fazer a diferença para salvar vidas”.

