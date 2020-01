A Secretaria de Saúde informa que não haverá atendimento da ESF Itinerante nesta terça-feira (14), na Conceição, na quarta (15), no Assentamento Novo Alegrete e na sexta (17), na localidade dos Boiões. Uma nova data será marcada para o final do mês de fevereiro, quando a equipe do ônibus retorna das férias. No dia 16 de janeiro, quinta-feira, o atendimento será normal no Parové.

Compartilhe