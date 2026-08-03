Aluguel elevado e queda no movimento desafiam pequenos negócios

Manter uma pequena empresa em Alegrete tem se tornado um desafio cada vez maior. Além do aluguel do imóvel, empresários precisam arcar mensalmente com despesas como água, energia elétrica, internet, impostos e a compra de produtos e insumos, que registraram sucessivos aumentos de preço. Somados, esses custos reduzem significativamente a margem de lucro e dificultam a sobrevivência de muitos empreendimentos.

Entre os segmentos mais afetados está o de salões de beleza. Em diferentes pontos da cidade, profissionais relatam que o movimento costuma diminuir nesta época do ano, enquanto as despesas permanecem as mesmas. Para quem aluga salas comerciais na região central, os valores mensais, que variam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, podendo ser ainda maiores, acabam comprometendo boa parte da arrecadação.

Diante desse cenário, muitas cabeleireiras, manicures e profissionais da estética têm buscado alternativas para continuar trabalhando. Algumas deixaram os salões e voltaram a atender clientes em domicílio. Outras optaram por dividir espaços com colegas, reduzindo custos fixos e tornando a atividade financeiramente mais viável.

Uma cabeleireira da Zona Leste, que preferiu não se identificar, conta que investiu em capacitação e sempre teve paixão pela profissão. Durante um período, manteve um salão em parceria com uma amiga, aproveitando a rotina de levar os filhos à escola. No entanto, a manutenção do espaço tornou-se inviável.

“Está cada vez mais difícil trabalhar com todos os custos que temos. Sempre procuramos cobrar preços acessíveis para que mais pessoas possam fazer um bom corte, escova, luzes e outros procedimentos que toda mulher merece. Mas o aluguel acaba nos sufocando. Imagino que, para quem ainda precisa manter funcionários, a situação seja ainda mais complicada”, relata.

A preocupação também é compartilhada por empresários de outros setores. Em julho, o empresário Ricardo Silveira chamou atenção para a forte dependência da economia de Alegrete em relação ao agronegócio. Segundo ele, quando produtos importantes para a região, como o arroz, enfrentam períodos de baixa valorização, os reflexos atingem diretamente o comércio e o setor de serviços.

Outro fator apontado por Silveira é o crescimento das compras pela internet, que reduz o fluxo de consumidores nas lojas físicas e torna ainda mais difícil arcar com os custos de um ponto comercial.

“As pessoas dizem que preferem comprar no conforto de casa, mas muitas vezes não percebem o impacto disso na economia da cidade e na manutenção dos empregos. Sair de casa, caminhar pelo comércio, experimentar uma roupa ou um sapato é uma experiência que não pode ser substituída. Além disso, o comércio local também oferece condições de pagamento e prazos competitivos”, observa.

No segmento da beleza, entretanto, os serviços não podem ser substituídos pelo ambiente virtual. Ainda assim, os profissionais percebem uma redução na procura. A avaliação é de que muitas famílias têm priorizado despesas consideradas essenciais, como alimentação, água, energia elétrica, telefone, internet e demais contas domésticas.

Com o custo de vida em alta, salários sem reajustes significativos e um cenário de incertezas na economia, pequenos empreendedores seguem buscando formas de manter seus negócios funcionando. Para muitos deles, reinventar a forma de trabalhar deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade para garantir renda e sustentar suas famílias.