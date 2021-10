A alegretense Martina Correa Rodrigues, acadêmica do curso de Engenharia Elétrica, , recebeu menção honrosa no 11th IEEE CASS Rio Grande do Sul Workshop.

O evento foi realizado entre os dias 29 de setembro e primeiro de outubro de 2021, em edição virtual. O trabalho publicado pela discente é intitulado “A 0.4-V 8-bit R-2R DAC for Low-Power Applications” e foi orientado pelo professor Paulo César C. de Aguirre junto ao Grupo de Arquitetura de Computadores e Microeletrônica (GAMA).

Além da menção honrosa, Martina recebeu um bônus de U$$ 100,00 para auxílio em publicações científicas e eventos da IEEE Circuits and Systems Society (CAS) no ano de 2022.

A alegretense foi bolsista PROBIC/CNPq de 2020-2021, e o trabalho apresentado pela discente aborda o desenvolvimento de circuitos integrados de baixo consumo de energia e com capacidade de operação em baixa tensão de alimentação. Este tema tem sido amplamente investigado no grupo de pesquisa GAMA.

Este é o segundo reconhecimento recebido pelos alunos de iniciação científica do grupo de pesquisa GAMA em 2021. Em Agosto de 2021, a aluna Giovana Ceolin e o professor Lucas Severo receberam o Best Paper Award no 21st Microelectronics Students Forum, ao apresentar o trabalho intitulado “A 0.4-V 170-uW Fully-Integrated LNA for 2.4-GHz RF Receivers”.

