Alunas do curso Normal fazem trote solidário no Oswaldo Aranha

Com a volta das aulas presenciais, também surgem novas idéias em todas as turmas. E as alunos da turma 301 do Curso Normal do Instituto de Educação Oswaldo Aranha decidiram fazer um trote com viés social.

Adriane Pereira, uma das alunas, diz que saíram do convencional e vão fazer este trote solidário para arrecadar alimentos para a Santa Casa.

Trote solidário das alunas da 301 do Curso Normal

A turma deixou uma caixa de coleta na Escola contando com a colaboração de todos. Os alimentos que forem arrecadados serão entregues à Santa Casa de Alegrete.

A caixa para a arrecadação vai ficar no prédio velho do IEEOA até a sexta-feira da próxima semana.

A turma está bem empolgada com esta iniciativa e espera arrecadar bastante gêneros alimentícios para poder ajudar.