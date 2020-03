Aluno, de 8 anos, é agredido fisicamente pela mãe de uma colega

Na última sexta-feira(13), uma criança de oito anos foi agredida por uma mulher que estaria embriagada.

Conforme ocorrência realizada pela mãe da vítima, o filho estava na fila para entrar no ônibus escolar e se deslocar para casa quando a acusada o agrediu com três chutes nas costas. O motivo, segundo a mãe do aluno, é que ela estava embriagada e teria questionado o menino, no início da aula quando estavam chegando no educandário, o porquê ele teria comentado que iria cortar o cabelo de uma de suas filhas, que também estuda na mesma escola.

Depois desta primeira abordagem, a mulher teria se deslocado até um armazém que fica perto da escola e ingerido bebida alcoólica. No retorno ao educandário, apresentava visíveis sinais de embriaguez, momento em que agrediu o aluno que estava na fila. Ele é colega da filha da acusada.

O menino chegou em casa e relatou o ocorrido para a mãe pois estava com dores nas costas. Ao entrar em contato com a direção do educandário, o fato foi confirmado. A mulher acrescentou, ainda, que questionou o motorista do ônibus e a direção da escola se havia alguma ameaça do seu filho contra a menina ou se perceberam alguma atitude e isso foi negado. Ela procurou a Delegacia de Polícia e realizou registro por lesão corporal contra o filho de oito anos. A escola municipal fica no interior do Município de Alegrete, cerca de 70Km.

A orientação da Secretaria de Educação à Direção é que fosse realizado um Boletim de ocorrência sobre o fato. A diretora esteve na Delegacia, foi orientada e recebeu uma cópia do BO.