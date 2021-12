Aluno do Mestrado em Engenharia de Software da Unipampa é destaque nacional

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O CBsoft é o principal evento de engenharia de Software do país (http://cbsoft2021.joinville. udesc.br/sbes-ctd.php ).

Um pouco da trajetória inspiradora de Luciano:

O alegretense Luciano Marchezan cursou o ensino fundamental em escolas públicas, incluindo os Pólos educacionais da Conceição, do Rincão de São Miguel, do Mariano Pinto, e dos Pinheiros. Já o ensino médio, foi junto ao técnico em Informática no Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete.

Em 2012 ingressou no curso de engenharia de Software da Unipampa. De 2013 a 2014 participou do programa Ciência sem Fronteiras, onde teve oportunidade de estudar por mais de um ano no Illinois Institute of Technology na cidade Chicago nos Estados Unidos.

Faixa amarela já é uma realidade no Parque dos Patinhos

No ano de 2018, Luciano finalizou a graduação, na qual obteve dois prêmios de Aluno destaque do curso, além do prêmio de Aluno Destaque da Turma de 2018/2 dado pela Sociedade Brasileira da Computação.

E, dando sequência aos estudos, no anos de 2019 ingressou no Mestrado em Engenharia de Software na Unipampa – campus Alegrete, o qual também ganhou o prêmio de aluno destaque daquele ano.

Já no ano seguinte, em Agosto de 2020, tornou- se o primeiro aluno a finalizar o curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Software na Unipampa.

Atualmente ele está realizando o doutorado na Johannes Kepler University Linz, na Áustria, no Instituto de Engenharia de Sistemas de Software, onde também atua como professor assistente na universidade.

Luciano destaca que a possibilidade do curso de graduação de maneira gratuita em sua cidade natal foi muito importante, já que vindo de uma família com poucas condições financeiras, dificilmente teria oportunidade de cursar a graduação fora, ou em uma universidade privada. Além disso, ressalta que a trajetória acadêmica lhe abriu portas com oportunidades para investir em sua carreira profissional, mudando completamente sua vida.