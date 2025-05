Alunos da EJA do CIEP promovem noite cultural dedicada aos povos originários

A iniciativa reuniu alunos, professores e comunidade escolar em uma programação rica em cultura, reflexão e reconhecimento das contribuições indígenas para a identidade brasileira.

A abertura ficou a cargo do professor de História Paulo Amaral, que apresentou uma breve exposição sobre a presença e resistência dos povos indígenas no Brasil, contextualizando a importância do tema no cenário histórico e atual.

Em seguida, foi exibido um curta-documentário sobre o artista visual Xadalu Tupã Jekupé, proporcionando aos participantes uma imersão na arte indígena contemporânea e nas formas de expressão de resistência cultural.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O evento contou ainda com diversas mesas temáticas, que abordaram diferentes aspectos da cultura Guarani Mbya. Entre elas, destacaram-se: Culinária indígena, com degustações de pratos típicos; Literatura e artefatos tradicionais, que permitiram contato direto com a produção cultural dos povos originários; Exposição de vestuários indígenas, com peças de uma coleção especial.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para encerrar a programação, foi realizado um sarau poético com leituras de obras de autoria indígena, protagonizado pelos próprios alunos da EJA. Como forma de reconhecimento, cada participante recebeu um cesto artesanal produzido por indígenas Guaranis, gentilmente doado pela professora Maria Cristina Graef Wernz. A noite foi marcada por um forte sentimento de respeito, valorização da diversidade e compromisso com uma educação transformadora e inclusiva. Segundo a direção da escola, a proposta é que eventos como este se repitam, reforçando o papel da EJA como espaço de construção de cidadania e consciência histórica.

Foto: Paulo Amaral