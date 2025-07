Alunos da EJA do Ciep vivenciam dia de arte, cultura e conhecimento em Santa Maria

A atividade teve como principal objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência educativa e estética por meio do contato direto com diversas manifestações artísticas, culturais e científicas. Ao longo do dia, os participantes puderam mergulhar num verdadeiro circuito de aprendizado e inspiração.

A primeira parada foi o Museu de Arte de Santa Maria, onde os alunos exploraram as exposições “Xilogravuras”, de Francisco Stokinger, e “Caminhos”, de Raquel Fonseca, entre outras mostras de artistas locais. A visita permitiu a apreciação de diferentes formas de expressão visual, ampliando o repertório artístico dos estudantes.

Em seguida, o grupo dirigiu-se à Biblioteca Pública de Santa Maria, onde teve acesso a um vasto acervo literário e a uma exposição de livros raros e antigos. Este contato com a literatura e com a preservação do conhecimento despertou grande interesse entre os alunos.

A jornada continuou na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), onde foram recepcionados pela estudante de Artes Visuais, Anita Rizzatti. Ela conduziu uma visita guiada pelo acervo artístico da Biblioteca Central, com destaque para exposições locais e uma experiência imersiva numa caverna simulada de arte rupestre. O grupo ainda pôde contemplar o mural artístico do espaço Caixa Preta e uma exposição instalada no hall de entrada do diretório acadêmico.

Para encerrar com chave de ouro, os visitantes foram ao Planetário da UFSM, onde vivenciaram uma imersão instigante no universo da astronomia, explorando o espaço sideral através de uma linguagem acessível e envolvente.

Iniciativas como esta são fundamentais para ampliar os horizontes culturais e educacionais dos alunos da EJA, promovendo o acesso à arte, à ciência e à cidadania. A experiência revelou-se não apenas educativa, mas profundamente transformadora, valorizando a trajetória de aprendizado contínuo e o direito à cultura em todas as idades.