Alunos da EMEB Honório Lemes participam de plantio de árvores na Unipampa

Alunos e alunas da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Honório Lemes participaram, nesta semana, de uma atividade de plantio de árvores e mudas de diferentes espécies em uma área próxima à Casa do Estudante, nas dependências da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em Alegrete.

A iniciativa foi promovida pelo Instituto Ambientalista Botucatu, representado pela presidente Valéria Apratto, por João Luiz Motta e pelo engenheiro agrônomo e professor Júlio Reck. A atividade também contou com a presença do vereador Gilmar de Lima Martins.

O plantio foi realizado em parceria com o Instituto Federal Farroupilha (IFFar), responsável pelo fornecimento das mudas, e com o 10º Batalhão de Engenharia de Combate (10º BE Cmb), que colaborou na abertura das valas.

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A ação integra o projeto Universidade Amiga das Árvores, que tem como proposta transformar os espaços abertos da universidade em ambientes de aprendizagem e pesquisa. Entre as espécies nativas plantadas estão pitangueira, araçá, guabiju, aroeira-salsa, canafístula, angico e corticeira-do-mato.

O plantio busca proporcionar maior conforto térmico, criar barreiras naturais contra ventos fortes, contribuir para a recuperação da biodiversidade local e oferecer abrigo à fauna característica do bioma Pampa.

A iniciativa também está alinhada à formação SECADI/MEC Escola Amiga das Árvores: Formação em Pátios Verdes e Bioconstrução para Educação Ambiental Escolar, coordenada pela servidora da Unipampa Ketleen Grala.

Programa Bosques de Bairro incentiva a arborização urbana

A atividade está relacionada aos objetivos do Programa Bosques de Bairro, que busca promover a restauração ecológica, incentivar a biodiversidade urbana e contribuir para a melhoria da qualidade ambiental do município.

A proposta é estimular a arborização e a valorização dos espaços urbanos, ampliando a presença de áreas verdes e fortalecendo iniciativas voltadas à sustentabilidade em Alegrete.

Com o plantio, os objetivos do programa ganham expressão prática por meio de uma ação que reúne poder público, instituições de ensino, entidades ambientalistas e comunidade escolar.

Educação ambiental e participação comunitária

Além dos benefícios ambientais, a atividade proporcionou aos estudantes uma experiência prática de educação ambiental, permitindo que participassem diretamente de uma ação de preservação e valorização da natureza.

A integração entre alunos, professores, instituições parceiras e representantes do poder público reforça a importância do envolvimento da comunidade na construção de espaços urbanos mais verdes e sustentáveis.

A iniciativa também demonstra como as parcerias institucionais podem contribuir para a implementação de ações ambientais, unindo conhecimento técnico, recursos e participação comunitária em benefício da qualidade de vida e da preservação da biodiversidade local.