Alunos da EMEB Saint Pastous têm aula viva de história e cultura nas Ruinas de São Miguel

Alunos do 8º e 9º ano da EMEB Dr. Antônio Saint Pastous de Freitas participaram de uma viagem pedagógica à cidade de São Miguel das Missões, um dos sítios históricos mais importantes do Brasil.

A escola agradece especialmente à Prefeitura de Alegrete, que possibilitou essa ação ao disponibilizar o transporte até as Ruínas de São Miguel Arcanjo, tornando possível essa rica experiência educativa.

A visita teve como destino principal as Ruínas de São Miguel Arcanjo, remanescente

da atuação dos jesuítas e dos povos indígenas guarani durante o período das Missões

Jesuíticas no século XVII.

Acompanhados pelas professoras Luciara Seefeldt de Césaro e Vanessa Mello Mendonça, os estudantes puderam caminhar pelo local, observar os monumentos e mergulhar na história viva do nosso país.

“A ideia foi sair dos livros e viver o conteúdo. Andar por esse patrimônio histórico faz

os alunos sentirem a história pulsar diante dos olhos”, destacou uma das professoras

responsáveis pela atividade.



A experiência envolveu também momentos de integração, registros fotográficos,

reflexões em grupo e, claro, muitos aprendizados. Os alunos aproveitaram o dia de forma leve, educativa e divertida.

Esse tipo de ação reforça o compromisso da escola com metodologias ativas e

experiências significativas, que valorizam o conhecimento aliado à vivência prática e à

valorização do patrimônio cultural brasileiro, comentaram as professoras.

A escola agradece especialmente à Prefeitura de Alegrete, que possibilitou essa

ação ao disponibilizar o transporte até as Ruínas de São Miguel Arcanjo, tornando

possível essa rica experiência educativa.

A EMEB Dr. Antônio Saint Pastous de Freitas segue investindo em projetos que

transformam o saber em experiência, atesta a direção do educandário da Zona Leste de Alegrete.