Alunos da escola Demétrio Ribeiro promovem inclusão e combatem o preconceito em projeto de Ensino Religioso

As turmas 6ºC e 7ºE do Ensino Fundamental anos finais da Escola Estadual Demétrio Ribeiro mergulharam em um trabalho profundo e revelador na disciplina de Ensino Religioso, focado na importância da inclusão. Sob a orientação do professor José Pedro Castro, os alunos aprenderam que incluir é mais do que uma palavra: é um compromisso com a igualdade de oportunidades, o respeito e a participação ativa de todos na sociedade, independentemente de terem ou não deficiência.

Durante a construção do projeto, os estudantes assimilaram que a verdadeira inclusão significa acolher as diferenças e adaptar ambientes para que todos possam aprender e conviver com dignidade. Eles exploraram como essa premissa é fundamental no convívio social, no ambiente escolar e, crucialmente, no mercado de trabalho.

Um dos pontos altos do aprendizado foi a exploração da Síndrome de Down. Os alunos descobriram que, apesar de ser uma condição genética, a Síndrome de Down não impede que as pessoas desenvolvam talentos, exerçam profissões e busquem uma vida independente. Muito pelo contrário. A pesquisa revelou que muitos indivíduos com Down demonstram dedicação, responsabilidade e são capazes de aprender e prosperar com o apoio adequado.

Infelizmente, a realidade ainda mostra a persistência de muitos preconceitos, especialmente no cenário corporativo, onde diversas empresas ainda hesitam em oferecer oportunidades a pessoas com deficiência, contra os estudantes. Contudo, os alunos se depararam com exemplos inspiradores de organizações que já praticam a contratação inclusiva de pessoas com Síndrome de Down, provando que a inclusão é um sucesso quando há respeito e oportunidade genuína.

A experiência do projeto fez com que os jovens refletissem sobre um futuro mais justo e equitativo. Eles concluíram que um mundo melhor é aquele onde as diferenças são valorizadas e onde todos têm a chance de mostrar seu potencial. A mensagem final é clara e poderosa: a inclusão começa com cada um de nós, com gestos simples como acolher, respeitar e, acima de tudo, acreditar no outro, destaca o professor.