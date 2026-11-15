Alunos da escola Dr Lauro Dornelles levantam dados da realidade de bairros sem saneamento em Alegrete

Ciência, conscientização e compromisso social: uma realidade que precisa ser ouvida

O Projeto Nutripampa, desenvolvido pela Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles, realizou uma importante aula de campo com os estudantes da 3ª série do Ensino Médio, nos arredores do Arroio Regalado, especialmente nas localidades às margens da Avenida Integração, abrangendo os bairros Vila Grande e Sepé Tiaraju.

De acordo com o professor de Química, Denis Carvalho, essa atividade teve como objetivo conhecer de perto a realidade dos moradores que convivem diariamente com a ausência de saneamento básico e com a presença de esgoto a céu aberto, condições que comprometem a saúde, a dignidade e a qualidade de vida da população.

Durante a ação, os estudantes realizaram entrevistas, pesquisa social, levantamento de dados e diálogo direto com os moradores, buscando compreender suas dificuldades, ouvir suas demandas e registrar informações sobre as condições de saneamento da região.

Além da investigação científica e social, os alunos desenvolveram um trabalho de conscientização, compartilhando informações sobre os riscos à saúde pública, as doenças relacionadas à exposição ao esgoto e a importância do saneamento básico como direito fundamental de todos.

Dados vão para o projeto Nutripampa

Os dados coletados estão sendo organizados e incorporados ao banco de dados do Projeto Nutripampa. A proposta é sistematizar essas informações e posteriormente apresentá-las às autoridades públicas, incluindo a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, contribuindo para dar visibilidade às demandas da comunidade e subsidiar o debate sobre possíveis soluções.

O projeto possui um importante caráter científico, social e de participação cidadã, aproximando a escola da comunidade e mostrando que a educação também pode ser instrumento de transformação da realidade.

A aula de campo foi realizada em uma verdadeira força-tarefa, envolvendo professores e estudantes em uma ação coletiva de investigação, escuta, conscientização e compromisso com a comunidade.

Coordenação do Projeto Nutripampa:

Denis Carvalho

Marcela Carvalho

Roselaine Giacomini

Marzi

Gabriela Paim

Nutripampa conhecimento que ultrapassa os muros da escola

“A ciência vai além dos laboratórios. Ela também está nas ruas, na escuta da comunidade e na busca por dignidade, saúde pública e justiça social.”

Porque aprender também é conhecer a realidade, ouvir as pessoas, produzir dados e buscar caminhos para transformar a sociedade.