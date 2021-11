Alunos da Escola Polivalente promovem Júri Simulado

Share on Email

No último dia 25, os alunos do 8° ano da E. E. E. M. José Bonifácio, promoveram um júri simulado sobre um caso internacionalmente conhecido.

Os trabalhos foram sobre o caso da bebê Tereza, que nasceu com anencefalia e os pais foram impedidos legalmente de doarem seus órgãos e ainda foram acusados pelo estado da Flórida – USA, de tentativa de assassinato da própria filha.

O projeto foi idealizado pelo professor de História, Alexandre Fortes, que ao longo do trimestre escolar trabalhou o caso com os alunos, através de pesquisas relacionadas à anomalia, sobre casos semelhantes, leis, ética e construção de um júri, no que foi assessorado pela advogada Marizangela Roggia.

Ambiente na escola foi transformado num salão de júri

No júri simulado os alunos estudaram o caso, escolheram suas posições e dividiram-se entre promotoria e defesa. Construíram seus argumentos, provas e tudo o mais que compõem um júri.

Promotoria atuou no caso

Trabalho feito pelos alunos rendeu elogios do educandário

O ambiente foi preparado o mais próximo da realidade de um júri

A finalização do projeto aconteceu em grande estilo, num cenário organizado pelo professor, com o apoio da direção da escola e de outros professores. E está sendo um sucesso a realização desse trabalho inédito na escola.

Conforme o professor, os alunos demonstraram, através deste trabalho interdisciplinar, todas as suas potencialidades, seus valores morais e seu comprometimento com a própria educação, avaliou Fortes.

Alunos apresentaram seus argumentos

Corpo de Jurados

Fotos: Taís Rodrigues