Alunos da Lions Clube participam do projeto “Visite Campus IFFar”

O IFFar – Campus Alegrete recebeu a visita dos alunos do 9º ano da Escola Municipal Lions Clube.

Os alunos foram recepcionados pela Equipe da Direção e logo depois foram convidados a iniciar um percurso pelo campus, onde puderam conhecer as Lepeps (Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção) de Mecanização, Olericultura e Cunicultura.

Alunos aprovaram visita no campus Alegrete do IFFar

Após passearam pelo centro de Informática, pelos laboratórios internos e pela Lepep de Ovinocultura. A visita é guiada e cada setor visitado possui um servidor ou aluno para fazer a recepção e explicar sobre o funcionamento do local.

Alunos do Lions agregaram muitos conhecimentos no IFFar

O projeto “Visite Campus IFFar Alegrete”, é promovido pela Direção Geral do IFFar – Campus Alegrete, e tem por objetivo apresentar as dependências físicas, os projetos realizados e os cursos ofertados no campus para a comunidade externa.

Além de ajudar os estudantes a decidirem qual profissão escolher no futuro, visto que Alegrete possui uma instituição pública, gratuita e de qualidade, com cursos de ensino médio integrados a um curso técnico e, de graduação, oportunizando aos jovens da região de estudarem perto de casa.

O público-alvo do projeto são as turmas dos anos finais (fundamental e médio) de todas as escola. Porém, outras turmas interessadas em conhecer o Campus Alegrete do IFFar também são bem-vindas. O projeto visa receber alunos da cidade de Alegrete e região.

Para agendar uma visita ao IFFar – Campus Alegrete, basta entrar em contato com a Chefe de Gabinete, por e-mail: gabinete.al@iffarroupilha.edu.br ou pelo telefone: (55) 9998-9174.

Fotos: IFFar