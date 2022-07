Alunos da Rede Municipal inciam recesso do meio do ano

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Estamos na segunda metade do mês de julho e a partir deste dia 18 iniciou o recesso escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Já os professores, só vão ter a última semana do mês de recesso.

Ate lá eles entregam os pareceres e participam do Seminário de Educação que vale como formação ao Magistério Municipal.

Veja onde serão aplicados os 2,7 milhões de reais das emendas impositivas das bancadas da Câmara

Os alunos também estarão com atividades para serem realizadas em casa.

Na Rede Municipal são mais de 4. 500 alunos, entre as escolas da rede urbana e as rurais.

O ano de 2022 marca a volta do ensino presencial depois de dois anos de pandemia em que o ensino foi remoto, on line ou com atividades para que os alunos fizessem e devolvessem à escola.

O retorno do recesso de inverno está previsto para o dia 1 de agosto.