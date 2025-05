Alunos das EMEBs participam de projeto de civismo no 10º B Log

Por iniciativa do 10º B Log, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer está participando de um projeto de civismo na unidade militar.

A SECEL organizou um cronograma para levar aos estudantes das EMEBS de Alegrete até a unidade militar aprendem recebem informações sobre civismo. Ele ouvem de militares conhecimento da letra do hino nacional, do estado e do município. Conhecer os hino a bandeira, da proclamação da república para desenvolver senso de patriotismo. Eles também aprendem a desenvolver senso de patriotismo, vivenciar momento de respeito a pátria, conhecer a história do país e do Estado do RS.

A Banda do 10º B Log acolhe os estudantes nesse trabalho que visa, também, uma reflexão ao que é cultuar a Pátria de forma lúdica e didática.