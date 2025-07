Alunos de Alegrete fortalecem inclusão e trocas bilíngues num intercâmbio Brasil–Uruguai

No último dia 15, a SECEL por meio do NAEE – Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, promoveu uma ação marcante de intercâmbio educacional e cultural entre os alunos da turma da EJA Bilíngue Libras/Português da Escola Lions Clube e os estudantes e professores da Escuela Nº 105 de Surdos, localizada em Rivera, Uruguai.

O encontro foi repleto de aprendizados e trocas pedagógicas entre as equipes da SECEL/NAEE e os profissionais da escola uruguaia, evidenciando o compromisso com a educação inclusiva e bilíngue.

Durante o intercâmbio, as Comunidades Surdas de Alegrete, Rivera e Santana do Livramento compartilharam experiências culturais e linguísticas, destacando o regionalismo das línguas de sinais: Libras (Brasil), LSU (Uruguai) e o Portunhol Sinalizado, uma expressão típica da convivência nas regiões de fronteira.

A ação contou com a participação de três profissionais intérpretes de Língua de Sinais — duas ouvintes e uma Surda — que atuaram de forma colaborativa, garantindo acessibilidade comunicacional e favorecendo o diálogo entre os Surdos dos dois países.

O Grupo de Teatro “Surdos do Barulho ” realizou a apresentação de uma peça de Teatro coordenado pelo professor Nery e a Xica Carvalho figurinista e maquiadora

A SECEL foi responsável pela iniciativa, que proporcionou à equipe do NAEE e à Comunidade Surda de Alegrete uma vivência rica em aprendizado, integração e valorização da diversidade linguística e cultural.

Como gesto de apreço e valorização cultural, a equipe da SECEL levou um pouco de Alegrete para presentear as anfitriãs do intercâmbio: a diretora da Escuela Nº 105, Sandra Menezes, a professora e intérprete Surda de LSU, Mariana Gonçalves Jaureguy, a intérprete de Santana do Livramento Lóris Matozzo e a Professora Mariana Pereira intérprete de Libras da UNIPAMPA de Santana do Livramento

Elas receberam um kit com materiais informativos da SEDETUR, destacando as potencialidades turísticas e culturais de Alegrete. Além disso, em um momento especial de integração, foram presenteadas com a tradicional linguiça da Casa de Carnes Santo Antônio, símbolo da culinária alegretense e do Festival da Linguiça, gentilmente oferecida pelo empresário Sílvio, proprietário do açougue. Destacando que Alegrete é oficialmente a Capital Nacional da Linguiça Campeira