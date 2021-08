Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania –CEJUSCS, são uma nova unidade do Poder Judiciário que promove comunicação e acordos entre as pessoas envolvidas em conflitos, como cobranças em geral, contratos e serviços não cumpridos, divórcios, guarda e visitação de crianças e adolescentes, cobrança de alimentos e foi implantado na Comarca de Alegrete em dezembro de 2020.

Em Alegrete, alunos do curso de Direito ( segundo módulo) Ana Luiza Santos, Bruno Narvaz Lorenzo Nogueira e Vanessa Soultau criaram um vídeo sobre esse trabalho que teve a demanda do projeto criado pelo juiz Dr Thiago Tristão. Para acessar o CEJUSC as pessoas devem entrar no site da URCAMP: https//soui.urcamp.edu.br/

SOBRE O CEJUSC

O CEJUSC atende tanto casos pré-processuais (quando ainda não existe um processo judicial), quanto em processos em andamento. Assim, as pessoas físicas ou jurídicas podem por si mesmas ou acompanhadas de advogado, procurar o CEJUSC munidas das informações e documentos básicos sobre a situação que pretendem resolver, como documentos pessoais, nome e endereço da pessoa ou empresa com quem têm a situação a resolver e encaminhar seu pedido. Salientando-se que a orientação de advogado é sempre importante para a maior garantia dos direitos e cidadania.

Não existe valor mínimo ou máximo para atendimentos pelo CEJUSC. Assim, qualquer que seja o valor da ação, do pedido, pode ser atendido nesta unidade. Além das causas pré-processuais, o Cejusc atua nos processos judiciais em andamento.

Neste caso, o juiz, após a citação do réu pode encaminhar o processo para que conciliadores e mediadores judiciais cadastrados no Tribunal de Justiça façam sessões/audiências de conciliação ou mediação dependendo do caso, com o objetivo de melhorar a comunicação entre as partes e chegar a acordo que será homologado pelo juiz, por sentença judicial com todos os efeitos legais.