Alunos de gaita de Beto Villaverde encerram ano com show no CTG Farroupilha

Essa será a 15ª edição do encontro de alunos de gaita ponto do músico alegretense Beto Villaverde. Após um ano turbulento por conta da pandemia, o encontro que no ano passado não foi realizado, está de volta.

Encontro em 2019, foi inesquecível recorda Beto

Neste sábado (13), sobem ao palco mais 15 alunos, uns gaiteiros com pouco tempo de aula e outros com mais tempo. Entre eles, crianças com 5 anos.

Futuros talentos da gaita ponto

O encontro obedecerá todos os protocolos de segurança e com público reduzido. A partir das 20hs, o encontro terá um jantar com galeto, massas e saladas, seguido da apresentação dos alunos, e para encerrar a noite um show com o gaiteiro Gustavo Villaverde, filho de Beto que também passou pela escola e hoje é um artista consagrado. Gustavo será acompanhado pelo artista Filipi Coelho no violão.

Beto salienta que os alunos estão voltando aos poucos às aulas presenciais. No início da pandemia eram 30 alunos, ficaram cinco e assim mesmo com aulas por aplicativos.

Pandemia dificultou que mais alunos pudessem seguir o aprendizado



“Agora está tudo já normal , conto com mais de 20 alunos e quero agradecer aos que, mesm com a pandemia continuaram com suas aulas, porque a música foi um dos segmentos mais atingidos com a pandemia”, destaca o músico. Beto perdeu um aluno e grande amigo para o Coronavírus- Romário Goulart- que será homenageado neste encontro.

Encontro no Farroupilha terá várias apresentações de gaita

“Com certeza esse evento será uma homenagem a ele que sempre estave conosco”, resume.

A volta do encontro dos gaiteiros da escola Beto Villaverde tem um sabor maior esse ano, embora com tudo reduzido, sabor de vitória, saúde e principalmente gratidão a Deus por permitir chegar até aqui, sintetiza Beto que tem toda uma equipe trabalhando para que tudo saia conforme planejado.

“Então fica nosso convite aos amigos para este sábado. Restam alguns ingressos para quem quiser compartilhar dessa noite conosco”, convida Villaverde.

Beto e a esposa Carmem Villaverde

Os ingressos custam R$ 30 e crianças menores de 8 anos pagam metade do valor. Interessados podem adquirir no CTG Farroupilha durante o dia de hoje. Os ingressos são limitados.