Alunos de turma do CIEP têm aula de meio ambiente na Trilha Toca da Onça

Estudantes do 3º ano da escola Estadual Romário Araújo de Oliveira- CIEP vivenciam aprendizado diferente. Em meio à natureza e a cultura na região do Parové, a turma do 3º ano da Escola participou de uma atividade de campo na região, realizando a Trilha da Toca da Onça.

A atividade foi acompanhada pelas professoras Luciane Palau, Sibele Pinto e Catiusia Carvalho e proporcionou aos estudantes um momento de aprendizado fora da sala de aula, com contato direto com a natureza e com o território onde vivem. A experiência aconteceu em um momento especialmente significativo.

Recentemente, foi sancionada a Lei nº 15.512/2026, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e passou a reconhecer expressamente o direito de crianças e adolescentes à natureza. A nova legislação estabelece que crianças e adolescentes têm direito a um ambiente natural saudável e ao contato com a natureza, além de incentivar práticas de educação baseada na natureza, comentam os professores dessa turma. A lei também prevê o incentivo à visita de crianças, adolescentes e escolas a áreas protegidas, unidades de conservação e áreas verdes.

Nesse contexto, a atividade realizada pelo CIEP representa, na prática, uma experiência de contato com a natureza por meio da educação. Durante a trilha, os estudantes puderam conhecer melhor o ambiente da região, aprender sobre a importância da preservação e vivenciar um espaço natural de forma educativa e coletiva. A turma também foi recebida no Piquete Tradição do Parové que acolheu os estudantes e acompanhou o grupo durante a trilha, contribuindo para que a experiência também envolvesse conhecimentos sobre a região, sua história, cultura e relação com a comunidade local.

Além desse contato direto com meio ambiente daquela região do interior de Alegrete, a atividade possibilitou aos estudantes valorizar o próprio território e compreender que o aprendizado também pode acontecer por meio da vivência, da observação e da troca de conhecimentos fora do ambiente escolar. – A realização da trilha poucos dias após a aprovação da nova legislação torna a experiência ainda mais significativa” , destaca a professora . Enquanto o ECA passa a reconhecer expressamente o direito de crianças e adolescentes à natureza, estudantes do CIEP tiveram a oportunidade de vivenciar esse contato na prática, por meio da educação e da valorização do território de Alegrete. Fonte da informação sobre a legislação: Lei nº 15.512/2026