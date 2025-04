Alunos do CIEP conhecem anatomia do corpo humano na exposição internacional Human Bodies

Share on Email

A professora Danúbia Vargas, diretora da Escola Ensino Médio Dr Romário Araújo de Oliveira – CIEP informa que três turmas de Ensino Médio participaram dessa excelente prática pedagógica que amplia o conhecimento na área de ciências da natureza. Ela disse que há mais de 8 anos essa exposição não vinha a Porto Alegre e tão logo souberam se organizaram para participar.

A iniciativa, organizada pela coordenação de Área das Ciências da Natureza e pela direção da escola, teve como objetivo proporcionar aos estudantes do Ensino Médio Turno Integral (EMTI) uma experiência singular em sua jornada na educação básica. A exposição permitiu que os alunos visualizassem partes e sistemas completos do corpo humano, preservados por meio de técnicas de polimerização de corpos reais.

Essa oportunidade de aprendizado prático e visual da anatomia e fisiologia humana encantou tanto os alunos quanto os professores presentes. A exposição “Human Bodies” proporcionou uma compreensão mais significativa e aprofundada do funcionamento do organismo humano, enriquecendo a experiência educacional dos estudantes do CIEP, comentou a direção da escola.

