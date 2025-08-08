Alunos do Colégio Raymundo Carvalho avançam para a segunda fase da 20ª OBMEP

Os estudantes do Colégio Raymundo Carvalho conquistaram destaque na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), ao serem classificados para a segunda fase da competição.

O resultado reflete o esforço, a dedicação e o talento dos alunos, que demonstraram excelente desempenho nas provas iniciais. A OBMEP é uma das principais competições de matemática do país, estimulando o raciocínio lógico e incentivando o interesse pela ciência entre estudantes de todo o Brasil.

No Nível 1, avançaram Eduardo Gael Lucini Kosteski e Maylin Ferreira da Costa Santos. Pelo Nível 2, seguem adiante Pedro da Silva Monteiro e Ruan Filinkoski. Já no Nível 3, os alunos Lívia Fernandes Bastos e Luiz Felipe Oliveira de Oliveira garantiram vaga na segunda fase.

A classificação para a próxima etapa é motivo de orgulho para os professores de Exatas e para toda a comunidade escolar, que celebra o talento e o potencial de seus alunos. A direção do colégio parabeniza todos os participantes e deseja sucesso na fase seguinte, reforçando o compromisso de incentivar a formação de jovens talentos na matemática.