Alunos do curso de sargentos do 6º RCB participam de instrução no 12º BE

O 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), “Batalhão Marechal Enéas Galvão”, atendeu ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) do Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), uma das 13 Unidades Escolares Tecnológicas do Exército (UETE) responsáveis pelo Período Básico do futuro sargento.

Instrução serviu para alunos conhecerem mais da arma de Engenharia

Instrutores, monitores e alunos do CFGS/6º RCB foram recebidos pelo Comandante do 12º BE Cmb Bld, Tenente-Coronel Alessandro Pinto Nunes, e pelo Adjunto de Comando, Subtenente Giovani Guterres Lopes, que ministram uma palestra sobre o Sistema de Engenharia do Exército (SEEx).

Mulher é violentamente agredida pelo companheiro

Atividade prática foi no lago da unidade militar

Em seguida, os alunos se dirigiram para o lago da Unidade, onde tiveram a oportunidade de acompanhar uma demonstração de Transposição de Curso d´Água, missão específica dos militares da “Arma Azul-Turquesa”.

Ponte para pedestres foi usada pelos futuros sargentos

Além disso, os alunos puderam observar os materiais específicos do Batalhão de Engenharia de Combate Blindado em ação, tais como: a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113 (VBTP M113) e a Viatura Blindada de Combate de Engenharia (VBC Eng).

Alunos participaram da instrução no 12º BE

O objetivo do PCI foi apresentar a Arma de Engenharia aos 93 alunos do CFGS/6º RCB, que em breve farão a escolha da Arma, Quadro ou Serviço para o prosseguimento das suas carreiras.

Alunos assistiram a instrução que teve parte prática

Fotos e Fonte: 12º