Alunos do IEEOA conquistam medalhas em Olimpíada Nacional

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética – ONEE, que foi realizada em sua primeira versão, nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo e área de abrangência da RGE no Rio Grande do Sul, teve alunos de Alegrete premiados.

O Instituo Estadual de Educação Oswaldo Aranha participou do evento com alunos e teve medalhistas e vários que receberam menção honrosa na 1⁰ Olimpíada Nacional de Eficiência Energética – ONEE.

O IEEOA conquistou duas medalhas de Prata, uma com o aluno Ivan Delmar, da Turma 82 e Camila Jociane da 81. Também recebeu medalha de Bronze Maxuel Anhanhia da turma 92. Alunos da professora Glaubia Jaques que comemorou o êxito dos estudantes.

Professora Glaubia e o diretor Ernesto com os alunos medalhistas

Mais cinco alunos da escola receberam menção honrosa pelos trabalhos apresentados. São eles:

Yohana da Silveira Marques 9º ano

Gabriel Dutra Martinez – 9º ano

Iuri da Silva Fernandes – 9º ano

Raphael do Amaral Nunes – 9º ano

Bibiana da Mota de Souza Freitas – 8º ano

A ONEE tem por objetivo, além de levar conhecimentos sobre o uso racional da energia elétrica, criar toda uma geração de consumidores conscientes, que possam no presente e no futuro próximo serem os formadores de opinião e multiplicadores das boas práticas no uso da energia elétrica. Quanto menos energia for desperdiçada, menos energia será necessário ser produzida, e menos a natureza será atingida.

Assim, surgiu o programa de eficiência energética da ANEEL, que busca uma melhor relação entre a quantidade de energia disponibilizada às pessoas com o efetivo uso desta energia.

Organizado pelas concessionárias de energia Coelba, Enel, RGE Sul e EDP, através do programa de eficiência energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), entenderam que deveria se criar essa consciência desde cedo nas pessoas.