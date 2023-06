Alunos do IFFar participam de evento internacional sobre Zootecnia

Os alunos do curso de Bacharelado em Zootecnia, junto ao orientador dos trabalhos, Prof. Diego Soares Machado, participaram em Porto Alegre, da XVIII Jornada NESPro & VI Simpósio Internacional sobre Sistemas de Produção de Bovinos de Corte.

Além da apresentação de trabalhos, os estudantes também tiveram a oportunidade de participar do curso de “Avanços no Uso de Alimentos Concentrados em Sistemas Pastoris do Rio Grande do Sul e do Uruguai” realizado após o evento.

Neste evento, o IFFar – Campus Alegrete participou com 12 trabalhos científicos aprovados. Seis alunos da Zootecnia participaram do evento: Isaías de Oliveira Borges, Vitória Castro Vieira, João Pedro da Luz Maciel da Costa, Lucas Alves Visca Moutinho, Igor Pinto Jaques e Alain Gloger dos Santos Filho, sendo que os dois últimos tiveram seus trabalhos selecionados para apresentação no formato oral, por destacarem-se dentre todos os trabalhos submetidos à avaliação por pares no evento.

Os trabalhos “Desempenho da progênie e taxa de prenhez de vacas Brangus primíparas ou multíparas mantidas em pastagem natural” e “Correlações genéticas e fenotípicas para característica de ultrassonografia de carcaça em bovinos Nelore: Meta-análise”, dos alunos Igor e Alain são trabalhos oriundos de pesquisas realizadas pela equipe do Núcleo de Estudos em Bovinos de Corte do IFFar – Alegrete, coordenado pelo Prof. Dr. Diego Soares Machado, o qual também é orientador de todos os trabalhos apresentados. Este grupo é parte integrante do GPER (Grupo de Pesquisa e Extensão em Ruminantes).Os demais integrantes do grupo apresentaram seus trabalhos no formato de pôsteres.

A delegação que esteve presente neste importante evento da cadeia da carne bovina em âmbito nacional e internacional avalia como extremamente positiva a participação, pela divulgação dos trabalhos realizados no IFFar – Campus Alegrete, pela oportunidade de acompanhar brilhantes palestras de pessoas renomadas na área, pelo network estabelecido com outros pesquisadores e representantes de empresas do ramo e pela experiência de participar de um evento de tamanha magnitude. A equipe agradece, especialmente, à equipe diretiva do IFFar – Campus Alegrete, pelo incondicional apoio para que a nossa instituição pudesse se fazer representada no evento.

Fotos: IFFar/Campus Alegrete