O objetivo deste trabalho das turmas 301, 302 e 303 da Escola Dr Lauro Dornelles é difundir a história das Missões Jesuítas, destacando a produção cultural, artística, o cotidiano nas reduções e à relação com o município de Alegrete. O trabalho, os 400 anos das Missões Jesuíticas e Guaranis e os Sete Povos das missões, foi elaborado pelos alunos do 3º ano da escola estadual Dr Lauro Dornelles, coordenados pela Professora Maria Aparecida Righi



Essa atividade instigou os estudantes a compreender o processo de catequização e a relação entre Jesuítas e Guaranis; valorizar o patrimônio arqueológico (Sete Povos das Missões); explorar a arte, música, artesanato e conhecer as novas descobertas no município de Alegrete em relação às estâncias missioneiras.

A Mostra será em estações/estandes com mapas das reduções Jesuítas. Linha do tempo: chegada dos Jesuítas, expansão e expulsão e mapas das estâncias/postos de criação de gado.

Já na Estação 2 será abordada A Vida nas Missões ( cotidiano e cultura) com maquetes dos povoados ( igreja, praça, casas dos indígenas, oficinas). Painéis sobre a organização social e agricultura e dicionários e gramáticas da língua tupi-guarani elaborados pelos Jesuítas.