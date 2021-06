Alunos do NPOR do BE realizam Operação Arranca Couro no Caverá

Compartilhe















Durante 5 dias foi realizado o exercício no terreno da Instrução Individual Básica – “Operação Arranca Couro” para os alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld).

O acampamento armado no campo de instrução General Távora (CIGT) – no Caverá, teve por objetivo concluir a formação básica dos alunos.

Segundo os instrutores, os militares desenvolveram atributos fundamentais para o combatente, como autoconfiança, espírito de corpo, equilíbrio emocional, rusticidade e liderança.

Durante as cinco jornadas no terreno, os alunos executaram as seguintes atividades: marcha a pé de 8 km, orientação diurna e noturna, pista de cordas, transposição de curso d’água, tiro noturno, HPPS, sobrevivência, patrulha, progressão noturna e marcha a pé de 12 km.

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte: 12º BE