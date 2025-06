Alunos do Polo João Cadore fazem sabão caseiro e promovem conscientização e sustentabilidade

Quando reutilizamos um litro de óleo na produção do sabão evitamos

a contaminação de 25 mil litros de água limpa e a vida aquática. Também traz

benefícios como: economia, conscientização, geração de renda, sustentabilidade e reutilização

O projeto de produção de sabão JC com óleo de cozinha já utilizado por famílias daquela comunidade do interior de Alegrete é uma iniciativa da EMEB João Cadore. O trabalho foi criado devido a temática deste ano ser “Sustentabilidade”. A coordenação do projeto explica que, inicialmente, foi realizado uma pesquisa de campo sobre o destino do óleo usado na comunidade após processo de sensibilização para armazenamento e coleta do óleo( a escola possui um Ecoponto).

Sabão JC feito por alunos do Polo de Alegrete

O sabão é feito às segundas- feiras, nos períodos da disciplina de Ciências, com o 7º Ano tendo como responsáveis o professor Cassiano Santos e a Coordenadora Pedagógica Onira Souza.

O logotipo, a embalagem , a distribuição, a coleta, a confecção, são etapas realizadas pelos alunos com a supervisão dos responsáveis.

Receita de sabão caseiro com óleo usado

Ingredientes:

2 litros de água quente

1 kg de soda cáustica;

4 litros de óleo frio (temperatura ambiente);

Modo de fazer

Coloque a soda em um balde, despeje a água quente e mexa até dissolver. Coe o óleo, acrescente onde está a soda e mexa por aproximadamente 40 minutos até ficar consistente. Despeje a mistura em uma forma ( cubra o fundo e as laterais com saco plástico)espere secar e após corte em pedaços. Feito isso as barras ( cerca de 25 barras) embale em papel filme para distribuídas na comunidade escolar e comercializadas ( para a compra dos produtos que vão na receita e materiais como: formas, baldes, papel filme, colheres, etc. Pode ser acrescentado outros ingredientes como: essência para melhorar o cheiro, detergente, sabão em pó ou líquido, álcool e outros…



Pensar nas questões ambientais e na preservação do meio ambiente é uma das funções educacionais urgente, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso dos recursos naturais que ainda estão disponíveis para nós . Por meio de atitudes simples podemos fazer a diferença, destaca a professora.