Alunos do projeto Cívico-Militar do Oswaldo Aranha visitam 12º BE no Dia da Engenharia

Alunos da Escola Estadual Oswaldo Aranha, dentro do projeto cívico-militar visitaram no no Dia da Engenharia, a unidade militar do 12º BE Comb Blind no dia que se comemora o Dia da Engenharia. Eles estavam com uniforme do projeto e acompanhados do Sargento Acosta, instrutor das turmas do projeto no IEEOA. O projeto cívico-militar existe desde março de 2020 na escola.

Acosta comentou que os estudantes conheceram a unidade militar e puderam entrar dentro de blindados e demonstraram a alegria em estarem fazendo essa visita ao quartel.

Projeto cívico-militar

Em votação acompanhada por galerias divididas entre favoráveis e contrários, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou na terça-feira (9), por 30 votos a 14, o projeto de lei 344/2023, de autoria do deputado estadual delegado Zucco (Republicanos), que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa das Escolas Cívico-Militares do Estado. Na prática, o projeto permite que o Estado mantenha as cerca de 80 escolas cívico-militares existentes no Estado após o governo Lula extinguir o programa criado pelo governo de Jair Bolsonaro.

De acordo com Zucco, o projeto busca corrigir o problema criado pela extinção do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), em julho de 2023, que deixou o funcionamento das escolas que aderiram ao modelo durante o governo Bolsonaro sem respaldo Legislativo.

“As escolas estaduais que já seguem o modelo cívico-militar ficaram órfãs de uma legislação. O PL 344 cria o modelo cívico-militar no estado do Rio Grande do Sul, aos moldes do que já acontece no Paraná, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, eliminando essa falha legislativa e prevendo o modelo cívico-militar nas escolas estaduais e municipais do Rio Grande do Sul, sempre com ampla consulta à comunidade. Nada será imposto, nenhuma escola será definida como escola cívico-militar, senão aquelas que quiserem aderir ao programa por meio de uma votação dos professores e dos pais e dos alunos em cada município”, diz o deputado.

Com informações do site da Assembléia Legislativa