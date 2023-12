Alunos do Raimundo, destaques na Olimpíada de Biotecnologia, são homenageados

O Salão de Atos da Urcamp recebeu os alunos destaque do Colégio Raimundo Carvalho na Olimpíada Brasileira de Bioteconologia. A entrega da premiação aos seis estudantes destaques contou com a presença de professores, funcionários, equipe gestora do Colégio e familiares.

A Olimpíada Brasileira de Biotecnoclogia é uma experiência viva que representa os primeiros competidores olímpicos até os cientistas de hoje nos laboratórios do mundo todo, o desejo de superar limites, vencer desafios, explorar possibilidades e desbravar os mistérios do universo, explicou a diretora Giciéli Barúa.

Os estudantes da educação básica do CRC– cientistas de novos tempos com seus conhecimentos e experiências mantêm vivo o espírito investigativo, criativo: o espírito da ciência, a chama do aprender que se detacaram na Olimpíada são:

Helena Leonardi – Honra ao Mérito

Sofia Ferreira Pozzer – Honra ao Mérito

Maria Clara da Silveira Witt Carvalho – Honra ao Mérito

Marcella Corcini Sanchotene – Honra ao Mérito

Helena Pinto Fleck – Medalha Futuro Cientista

Laura Schifelbein Soares – Medalha Futuro Cientista.

Praticada artesanalmente por nossos ancestrais humanos, a biotecnologia foi usada para transformar recursos naturais em novos alimentos, bebidas e remédios. Hoje, já compreendida como ciência, nos ajuda a produzir vacinas, a enfrentar doenças e pandemias sem desanimar. Mas, tal como nossos ancestrais usavam suas “sementes”, certos de que seriam capazes de transformar o leite, o trigo e a uva, a biotecnologia de hoje requer “sementes”que transformem mentalidades e eduquem futuros cientistas.