Alunos do Senac Alegrete vencem categoria Kids do Super Bee em Porto Alegre

O evento foi realizado na última quinta-feira (26), na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre, e reuniu estudantes de diversas regiões do estado em disputas nas modalidades Spelling (soletração) e Public Speaking (oratória).

Em sua primeira edição, o Super Bee buscou não apenas destacar habilidades linguísticas, mas também estimular a comunicação de forma lúdica e desafiadora. Segundo a diretora regional do Senac-RS, Sandra Lindorfer, o evento ultrapassa o caráter competitivo. “Mais do que uma competição, é uma prática pedagógica que gera experiências transformadoras e prepara nossos alunos para se expressarem com clareza e confiança em diversos contextos. A iniciativa também é um reconhecimento da expertise do Senac no ensino de idiomas”, destacou.

A abertura da final contou com a presença do gerente de Educação Profissional do Senac-RS, Sidinei Rossi, que deu as boas-vindas aos participantes. “Independentemente do resultado, a chegada de todos vocês até aqui atesta um diferencial. Saber um novo idioma faz diferença na vida”, afirmou.

Ao todo, 26 finalistas participaram da etapa final: 10 na modalidade Public Speaking e 16 no Spelling, divididos nas categorias Kids e Teens and Adults. A programação iniciou pela manhã, com as provas de oratória. Na primeira fase, os estudantes apresentaram discursos preparados sobre o tema “The Impact of Artificial Intelligence on Jobs and Education”. Na sequência, enfrentaram uma pergunta surpresa, com 15 minutos para elaborar suas respostas.

À tarde, a atenção se voltou para a competição de soletração, que premiou seis finalistas — três na categoria Kids e três na categoria Teens and Adults. Para o coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Educacional do Senac-RS, Augusto Codevilla Soares, a competição reforça o aprendizado construído em sala de aula. “Este é um momento valioso para mostrar tudo o que vem sendo trabalhado ao longo do ano, culminando hoje com a participação ativa dos alunos”, afirmou.

Na categoria Kids, o primeiro e o terceiro lugares foram conquistados por estudantes do Senac Alegrete. O vencedor, Henrique da Silva Zanini, destacou sua preparação: “Estudei o Spelling. Para isso, revi as palavras de edições anteriores”. Na categoria Teens and Adults, o primeiro lugar ficou com Lauren Amaral de Carvalho, do Senac Distrito Criativo. “O mais importante foi a preparação. Estudei bastante nas horas vagas, revisando uma lista de palavras”, relatou. O terceiro lugar também foi para o Senac Alegrete, com Carmela Segabinazi Pilecco. A segunda colocação foi conquistada por Pedro Thomaz Perrim Simões Pires, do Senac Santana do Livramento.

Os prêmios para a categoria Spelling foram: um notebook para o primeiro colocado, uma caixa de som Bluetooth para o segundo e um copo térmico para o terceiro.

Na modalidade Public Speaking, o vencedor foi Bruno César Silva de Souza, do Senac São Leopoldo. Após vencer as duas fases da prova, ele celebrou emocionado. “Meu objetivo é trabalhar em outro país, por isso a fluência em inglês é fundamental. Poder me apresentar aqui hoje é a prova de que sou capaz. Me sinto confiante”, afirmou. Ao lado da coordenadora de Idiomas do Senac São Leopoldo, Priscila Ribeiro Santos, Bruno relembrou que a preparação foi intensa, com horas de estudo à tarde e aos sábados.

A premiação da oratória incluiu um smartwatch para o primeiro lugar, um smart display com assistente virtual para o segundo e uma mochila para notebook gamer para o terceiro colocado.

Confira os premiados da modalidade Public Speaking:

1º lugar: Bruno César Silva de Souza – Senac São Leopoldo

2º lugar: Leonardo Machado Stürmer – Senac Tech

3º lugar: Vinicius Silveira Moraes – Senac Lindóia

Categoria Spelling – Teens and Adults:

1º lugar: Lauren Amaral de Carvalho – Senac Distrito Criativo

2º lugar: Vinicius Silveira Moraes – Senac Lindóia

3º lugar: Eduardo Lopes Becker – Senac Itaqui

Durante o Super Bee, também foi realizada a ação solidária Solidary Bee, em parceria com o programa Mesa Brasil, para arrecadação de material escolar. As instituições participantes somaram pontos conforme o volume de doações, reforçando a importância da solidariedade no ambiente educacional.

Fotos: João Alves