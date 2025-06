Alunos que ainda estão sem transporte dependem de termo aditivo que amplia atendimento de linhas no interior

Share on Email

Para contemplar esses estudantes que entraram em escolas do interior, bem depois do início do ano letivo, é necessário que o setor de transporte escolar faça um aditivo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O aditivo inclui a necessidade de medir o trajeto que o ônibus vai passar, com a inclusão de novos alunos e recalcular o valor de cada uma das linhas que atende os diferentes polos educacionais rurais de Alegrete. Esse trabalho passa por vários setores até chegar a empresa que presta o serviço e assinar.

Atualmente, 11 crianças estão sem frequentar suas respectivas escolas no interior por conta da demora em finalizar o termo aditivo para que o transporte possa ir até os locais onde moram e levá-las até suas escolas.

Em serviços públicos, um aditivo refere-se a um termo ou documento que altera um contrato administrativo já existente, seja para modificar termos, prazos, valores ou escopo. É um instrumento legal que formaliza as mudanças, evitando a necessidade de criar um novo contrato para cada alteração.

O que é um aditivo em serviço público?

Um aditivo, também conhecido como termo aditivo ou termo de aditamento, é um documento que formaliza as modificações em um contrato administrativo. Essas alterações podem incluir:

Modificação de valores: Ajustes nos preços, seja por acréscimo ou supressão de itens ou serviços.

Alteração de prazo: Prorrogação ou redução do prazo de vigência do contrato.

Alteração do objeto: Inclusão ou exclusão de serviços, bens ou obras dentro do contrato.

Alteração de cláusulas: Modificação de cláusulas específicas do contrato.

Correção de erros: Retificação de erros materiais ou equívocos no contrato original.