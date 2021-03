Alvorada Futebol Clube completa 58 anos de história, futebol e amizades

Compartilhe















Neste dia 3 de março, o alvirrubro do bairro Canudos comemora 58 anos de fundação. O Alvorada Futebol Clube integra a Liga Alegretense de Futebol e é um dos tradicionais clubes do futebol amador alegretense.

Fundado em 3 de março de 1963, o clube tem como atual presidente Valter Luís Martins, que dirige o alvirrubro dos Canudos. Antes da paralisação dos campeonatos em virtude da pandemia do novo coronavírus, o Alvorada disputava competições em duas categorias, nos Cinquentinhas e categoria 55 anos.

O glorioso e multi-campeão como é idolatrado por sua fiel torcida, já contou com ilustre atletas. Tiveram passagem pelo clube os atletas profissionais Tia Joana, Beto Astronauta, Edu Lima ( Massa), Adriano ( Debeija), Edilio Jeans ( Gugu) e Mario Borges, além do jogador Museu que teve passagem no Pelotas. Em memória, atletas como Leandro Pires, Carlinhos Borges, Paulo Maidana (Uruguaiana) e Roberto bressa ( Careca ).

O Alvorada ostenta alguns títulos como Campeão da Copa Arizona, Campeão da categoria sênior especial, sênior e aspirantes. Além dos Vice-campeão da categorias master em 2018 e 3º lugar na categoria master em 2019 da LAF.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo do clube (AFC)