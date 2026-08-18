Alzheimer: cuidar do cérebro desde jovem pode fazer diferença no futuro

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, acompanhou mais de 11 mil pessoas e analisou informações relacionadas à saúde, genética e capacidade cognitiva. Os participantes avaliados tinham entre 24 e 44 anos, uma faixa etária muito anterior àquela em que normalmente se pensa quando o assunto é Alzheimer.

Os resultados chamaram a atenção dos pesquisadores. Pessoas que apresentavam maior risco cardiovascular, incluindo fatores como pressão arterial elevada, colesterol alto, excesso de peso e baixo nível de atividade física, tiveram desempenho um pouco pior em avaliações de memória e raciocínio.

Para estimar esse risco, os pesquisadores utilizaram a escala CAIDE, uma ferramenta desenvolvida para avaliar fatores associados à possibilidade de desenvolver demência ao longo da vida.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O estudo também encontrou uma relação entre determinadas substâncias presentes no sangue e pequenas alterações nas funções cognitivas. Entre os marcadores analisados estavam proteínas relacionadas à doença de Alzheimer, como a beta-amiloide e a tau, além de indicadores associados a processos inflamatórios.

Outro dado interessante envolve o gene APOE ε4, conhecido por estar associado a um maior risco de Alzheimer. Nos participantes mais jovens, porém, não foram observados efeitos claros desse fator genético sobre o desempenho cognitivo. Isso pode indicar que sua influência sobre o cérebro se torna mais evidente em fases posteriores da vida.

O que isso significa para quem é jovem?

Os resultados não significam que uma pessoa jovem com pressão alta, colesterol elevado ou excesso de peso necessariamente desenvolverá Alzheimer. Esses fatores são apenas alguns dos elementos que podem contribuir para o risco futuro de alterações cognitivas.

A principal mensagem do estudo é outra: a saúde do cérebro é construída ao longo da vida e os cuidados não precisam esperar pela velhice.

Ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios regularmente, manter a pressão arterial e o colesterol sob controle, dormir adequadamente e não fumar são medidas importantes para a saúde cardiovascular e também podem contribuir para preservar a saúde cerebral.

Ainda são necessários estudos para compreender exatamente como esses fatores atuam sobre o cérebro ao longo das décadas. Mesmo assim, as evidências reforçam uma ideia cada vez mais presente na ciência: prevenir problemas de saúde na juventude pode ser uma das melhores estratégias para envelhecer com mais qualidade e preservar a capacidade de pensar e lembrar no futuro.

O Alzheimer pode se manifestar principalmente em idades mais avançadas, mas a preparação para um envelhecimento cerebral saudável começa muito antes dos primeiros sintomas aparecerem.

Fonte: The Lancet Alzheimer’s & Dementia. DOI: 10.1016/j.lana.2025.10108

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567