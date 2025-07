Amanda, a guria destaque no futsal estadual

Filha de Angélica Lima e Cláudio Dorneles, a alegretense Amanda Lima, deu os primeiros chutes na bola com 6 anos, na escolinha Bola Cheia. Hoje, com 14 ela já é destaque no cenário estadual.

Em 2018, ela foi para o Real Alegrete e ficou até 2023. Em 2024 se transferiu para o RG Futsal, pelo trabalho do técnico Rodrigo Gasolina e também pela possibilidade de atuar em um time de futsal feminino.

Amanda segue até agora no RG Futsal e no ano passado foi chamada pela URFF de de São Sepé. Conquistou títulos importantes como campeã da LGF Feminino Sub-13, campeã do estadual feminino Sub-13, campeã da 15° Copa Santiago de Futsal Sub-13 feminino e 3° lugar na 15° copa Santiago de futsal categoria Sub-15.

A guria coleciona outros títulos e agora começa a se destacar nas corridas de rua. No próximo dia 19, ela estará na semifinal do estadual Sub-15 com a URFF em São Sepé, vai brigar pelo Bi. Amanda conta com apoio integral dos pais e familiares e amigos que torcem pelo sucesso dela.

A entrevistada do PAT, deixa explícito que o seu sonho é ser jogadora de futebol. Confira os principais trechos:

PAT – Como está tua preparação para essa semifinal do estadual Sub-15 com a URFF ?

Minha preparação está muito boa. Estou focada com treinos segunda, quarta e sexta no RG do professor Rodrigo Gasolina , Terças e quintas treino físico e técnico com o professor Douglas Tuchê.

PAT – Recentemente foste agraciada com o Mérito Esportivo 2025. O que significa pra ti ganhar esse troféu dos destaques do esporte alegretense ?

É uma honra receber este Mérito Esportivo, é um grande reconhecimento. Fico muito feliz.

PAT Como foi tua experiência de jogar entre meninos ?

No começo estranhei, po que era só eu de menina. Mas depois me acostumei e acho normal.

PAT – Como tu consegue conciliar os estudos com treinamentos, viagens e jogos fora da cidade ?

Pela parte da manhã eu estudo na Escola Eduardo Vargas, de tarde são os treinamentos e as viagens geralmente são nos finais de semana.

PAT – De onde vem essa paixão por jogar futebol desde os 6 anos ?

Ah, eu tinha 5 anos eu e meu pai jogávamos futebol em casa e eu gostava de assistir jogos de futebol. Depois que fiz 6 anos meu pai me colocou na escolinha Bola Cheia.

PAT Como tu avalia o futebol feminino em Alegrete atualmente. O que falta para termos mais meninas jogando ?

O futebol feminino em Alegrete está evoluindo, mas ainda está em passos lentos e precisamos de mais incentivadores para termos e visibilidade.

PAT – A falta de um ginásio municipal em Alegrete, tu acha que influencia no crescimento do esporte local ?

Com certeza, pois seria um local que poderia servir para várias categorias de esportes e sem precisar pagar .

PAT – E essa história de corrida de rua. Como foi que tu mergulhou nessa modalidade ?

A princípio comecei a praticar a corrida para obter mais condicionamento físico no meu preparo para disputar os campeonatos.

PAT – Qual o maior sonho da Amanda hoje ?

Ser uma grande jogadora profissional de futebol e conquistar muitos títulos.

PAT – Tu tens apoio integral dos teus pais. O que dirias para as meninas que assim como tu gostam de jogar futebol ?

Para correr atrás de seus sonhos, se dedicar, não desistir nos momentos difíceis porque pode acontecer e aproveitar todas as oportunidades que surgirem. Sempre com humildade e respeito.