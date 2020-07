Amanhecer congelante em Alegrete

Compartilhe









O mês de julho está terminando com frio rigoroso em Alegrete. Na manhã desta quarta-feira(30), mais uma forte geada embelezou os campos, parques e praças da cidade e, no interior, a paisagem se tornou ainda mais deslumbrante.

Os registros, são vários de um tapete branco que é característico deste período do ano. Muitas pessoas precisam acordar cedo e não deixam de fazer o registro, mas também, tem àquelas que preferem sair do aconchego da cama apenas para fotografarem as belezas da naturais típicas do inverno rigoroso.

A geada, segundo informações da MetSul Meteorologia, foi generalizada no RS. O avanço de uma nova massa de ar frio e um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o céu bastante claro, favorecem o fenômeno.

Geada é a formação de uma camada de cristais de gelo na superfície ou na folhagem exposta devido à queda de temperatura. A principal causa da formação de geada é a advecção de massa de ar polar.

Existem formas diferentes de se classificar as geadas, seja a partir do que as formam, como as geadas de advecção, de radiação e mista, ou dos resultados visíveis da sua formação, que são a geada branca ou negra.

O tempo segue firme e ensolarado em quase todo o território gaúcho na sexta-feira (31). Na madrugada de hoje, o termômetro próximo à Ponte Borges de Medeiros registrou -1°C, de acordo com Climatempo, a máxima será 14°C. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Flaviane Antolini Favero

Fotos: Janaína Martins, Angel Fabio, PAT