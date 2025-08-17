Amarok é destruída por incêndio na ERS-377, em Alegrete

Na manhã deste domingo (17), por volta das 8h40, um motorista viveu momentos de apreensão ao trafegar pela ERS-377, entre Alegrete e Manoel Viana. O veículo que ele conduzia, uma caminhonete Amarok, apresentou uma pane elétrica e, em seguida, incendiou.

As chamas se espalharam rapidamente e consumiram completamente a caminhonete, que ficou destruída. O Corpo de Bombeiros de Alegrete foi acionado e realizou o combate às chamas, conseguindo extinguir o fogo. Felizmente, não houve registro de feridos.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu à ocorrência, que aconteceu no km 392 da rodovia, no sentido Alegrete/Manoel Viana. O local foi devidamente sinalizado até a retirada do veículo por um guincho.

Fotos: Alegrete Tudo