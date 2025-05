Ameaça em grupo de WhatsApp afasta estudante de escola em Alegrete

Share on Email

Um estudante do 9º ano teria publicado uma mensagem com teor ameaçador em um grupo paralelo no WhatsApp, sem a presença de professores ou integrantes da equipe pedagógica.

O conteúdo da mensagem chegou ao conhecimento de alguns responsáveis, que procuraram a direção da escola. Diante da gravidade da situação, a direção comunicou o fato ao plantão do Conselho Tutelar de Alegrete, registrou boletim de ocorrência e informou o caso à 10ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A mãe do aluno foi chamada à escola para esclarecimentos, e o estudante foi afastado das aulas durante esta semana como medida preventiva. Até o momento, nenhum outro incidente foi registrado na instituição.

As medidas futuras relacionadas ao caso serão definidas pela 10ª CRE, responsável pela administração da rede estadual de ensino na região.

O caso serve como um importante alerta para pais, responsáveis e toda a comunidade escolar sobre a necessidade de estarem atentos ao comportamento dos jovens, especialmente no ambiente virtual. Mudanças de atitude, mensagens suspeitas ou isolamentos repentinos não devem ser ignorados.