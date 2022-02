Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mulher procurou a Delegacia de Polícia depois de ter conhecimento que o ex-companheiro a ameaçou de morte para uma amiga em comum.

A mulher disse que teve um relacionamento de 11 meses com o acusado e o casal teve uma filha. Em uma outra atitude agressiva do ex, a vítima ouviu áudios em que ele supostamente estaria rejeitando a criança. Diante das situações agressivas, a mulher procurou a polícia civil e solicitou representação criminal e Medidas Protetivas contra o indivíduo.