Amigos – pontes que nos fazem chegar em locais mais distantes de nós

“Costumamos dizer que amigos de verdade são os que estão ao seu lado em momentos difíceis… Mas não! Amigos verdadeiros são os que suportam a tua felicidade! Porque em um momento difícil qualquer um se aproxima de você. Mas o seu inimigo jamais suportaria a sua felicidade”. Padre Fábio de Melo

Este dia 20 é marcado pelo Dia do Amigo, pessoas tão importantes em nossas vidas quanto a nossa família. Agora, em tempos de pandemia, eles se tornam ainda mais importantes e necessários. Uma ligação, uma palavra, uma oração- carinhos virtuais que alimentam nosso coração tão apertadinho.

Amigos são pessoas que ajudam a indicar direções e despertar o que temos de melhor em nós

Alguns questionam se existe amizade verdadeira e por que está cada vez mais difícil confiar nas pessoas. As mudanças no mundo, de certa forma, impuseram comportamentos diferentes. E o isolamento não foi apenas físico, mas da alma que se resguardou em seu íntimo com infinitas perguntas e algumas respostas e verdades.

Amigos são pessoas que ajudam a indicar direções e despertar o que temos de melhor em nós. Mas são poucos que tem essa capacidade gigante da alma e caráter para agir sem controle, inveja e falsidades. Acredita-se que amigos também ajudam a retirar os excessos que nos tornam pesados. É bom ter amigos, todos sempre diferentes que com seu jeito Ímpar são pessoas que nos fazem chegar em locais mais distantes de nós mesmos.

Mel Saucedo está no time de Michel Teló no The Voice Kids

A competição, os arroubos do ego, o culto ao corpo (hedonismo), ambições desenfreadas, as múltiplas ignorâncias fazem com que muitos não percebem, bem pertinho, almas boas. Sempre que encontrares alguém que vibre em verdades, te faça rir, aplauda conquistas de outrens, exercite a gratidão, entenda que somos todos diferentes, únicos e com infinitas potencialidades, mantenha em sua Lista, como diz a música de Oswaldo Montenegro.

Vera Soares Pedroso