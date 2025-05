Amistoso Beneficente entre AABB e AVF é atração neste feriado do trabalhador em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No entardecer desta quinta-feira (1) de maio, ocorre o jogo beneficente para Arminda Oribes. A alegretense está internada em Santa Maria e precisa de doações para custear o tratamento do seu problema na saúde.

A partida será entre Associação Vianense de Futsal e Associação Atlética Banco do Brasil, em duas categorias, master e livre. O principal intuito é juntar recursos para a alegretense que nesse momento precisa de assistência médica para custear o tratamento de saúde atual.

A bola rola a partir das 18h no ginásio da Arena Esporte e Lazer e o ingresso será cobrado no valor de R$ 5,00. O evento é uma parceria da AVF, AABB e do União Y FNP que estão incluídos nessa causa social de fazer o bem em uma partida beneficente.