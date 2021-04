Amor Vira Lata, do gabinete da vereadora Dileusa Alves, estimula adoção de cães do canil

Compartilhe















A vereadora e médica veterinária, Dileusa Alves, que sempre lutou pela causa animal em Alegrete está com mais um projeto.

O amor Vira Lata que estimula a adoção responsável de cães que estão no Canil Municipal. O local abriga cães que foram abandonados ou maltratados e agora recebem cuidados. A idéia do projeto é fazer com que mais pessoas adotem um cão, visto que são animais dóceis.

“Tem muitas pessoas que querem ter um cão de estimação e nada mais bonito que dar um lar a quem já tem uma história de vida de sofrimentos”- falou.

Assim que uma pessoa mostre interesse e diga as características do animal que pretende adotar, a vereadora traz o animal e faz as vacinas e castração, para que o o novo dono leve seu pet com toda a segurança, esclarece.

Quem quiser fazer este ato de amor pode entrar em contato com o gabinete da vereadora.

O Canil Municipal, que fica no corredor dos Papagaios, tem mais de 180 cães.

Vera Soares Pedroso

Fotos: arquivos pessoal