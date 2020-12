AMORAS ONG ganha título de utilidade pública e oferece ceias de Natal a mulheres acolhidas na DP de Alegrete

A ONG Amoras comemora o título de entidade de utilidade pública e, com isso, vai poder buscar recursos para realizar projeto às meninas e mulheres vítimas de maus tratos e qualquer tipo de violência.

Evelise Leonardi, que preside a ONG, diz que receberam recurso da Fundação Luterana de Diaconia. E assim, pela primeira vez, as Amoras vão distribuir ceias de Natal a mulheres cadastradas, em atendimento de acolhida em sala da Delegacia de Polícia. A entrega será neste fim de semana.

Esses acolhimentos foram realizado através do projeto Pé de Amoras- Sororidade na DP, com apoio do Delegado Regional Valeriano Garcia Neto, destacam as voluntárias da Amoras.

Evelise informa que estão trabalhando para conseguir recursos e montar o local onde será a sede da AMORAS ONG. Elas já realizaram um brechó e vão continuar esse trabalho para tentar regularizar uma casa de cedência na 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede aqui em Alegrete.

